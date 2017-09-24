Учёные обнаружили первое упоминание о жертвоприношениях в Библии на 1500-летнем папирусе

Британский учёный Майкл Целлман-Рорером, сотрудник Университета Оксфорда, обнаружил новую трактовку эпизода из Книги Бытия. Результаты его исследования были опубликованы в научном журнале Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.

Майкл отмечает, что текст папируса составлен на коптском языке около 1500 лет тому назад. Данный факт позволяет вернуться в 6 век нашей эры в Египет во времена, когда на территории данного государства ещё действовала христианская религия. В тексте папируса указано то, как правильно следует обращаться к Богу в молитвах за помощью. Помимо этого учёный нашёл упоминание о жертвоприношении, которое схоже с теми, что упомянуты в других источниках.

В тексте описан эпизод из Книги Бытия, в котором Аврааму было предложено принести в жертву своего сына Исаака. В Библии говорится о том, что Бог помешал этому случиться. В египетском тексте говорится, что Исаак погиб на горе Мориа. Автора отрывка не удалось установить. Известно только, что он был грамотным. Предполагается, что он мог быть священнослужителем и даже принадлежать к гностикам, поскольку папирус был найден возле пирамиды Сенусерта I. Это открытие позволило взглянуть на библейскую историю под новым углом.