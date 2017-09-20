Неудовлетворенные самцы дрозофил ищут спасение в алкоголе

Биологи изучили механизмы вознаграждения у самцов мух дрозофил и пришли к выводу, что сексуально неудовлетворенные особи испытывают тягу к алкоголю. Такое исследование появилось в журнале Current Biology.

Израильские и американские ученые совместными усилиями провели исследование. Группа во главе с Галит Шохат-Офир из Университета имени Бар-Илана экспериментировала с фруктовыми дрозофилами. Прежде всего самцам вживили в скопление нервных клеток брюшной полости светочувствительные рецепторы - опсины. Часть организма, которая называется ганглий, участвует в производстве нейропептид коразин. Известно, что это вещество отвечает за эякуляцию мух. Воздействие красного света на опсины заставляло самцов эякулировать даже при отсутствии партнерш. Оставив источник света, исследователи обнаружили, что самцы стремятся идти к нему для эякуляции как можно чаще. Таким образом ученые доказали, что чувство вознаграждения при размножении вызывает именно этот процесс.

На втором этапе световую стимуляцию связали с запахом 4-метилциклогексанола. После закрепления рефлекса дрозофилы начали отдавать предпочтение именно тому запаху, который ассоциировался с эякуляцией. На следующем этапе одну часть мух оградили от сексуального удовольствия. Эти самцы продемонстрировали повышенную тягу к алкоголю. А регулярно эякулирующие особи, напротив, спиртному предпочитали другие виды пищи.

Руководитель проекта Галит Шохат-Офир утверждает, что исследование выявило принципы внутренней награды, которые свойственны для всех животных. При этом выяснилось, что при отсутствии природных удовольствий, индивид может заменить их наркотическими. Это открытие позволит ученым лучше моделировать зависимость и механизмы привыкания. В дальнейшем результаты исследования помогут расширить понимание о наркомании, как явлении.