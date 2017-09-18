Ученые успешно испытали на макаках негормональный контрацептив для мужчин

Разработчики из США успешно испытали на приматах негормональное вещество, которое способно стать эффективным оральным контрацептивом для мужчин. Отчет о работе появился в журнале PLOS ONE.

Медики давно бьются над проблемой создания простого и надежного средства от нежелательной беременности, которым сможет пользоваться мужская половина человечества. Пока им приходится выбирать между вазэктомией и презервативами, однако американские ученые приближаются к созданию оральных препаратов для предохранения. Группа исследователей из Калифорнии и Орегона разрабатывают новое средство на основе белка EPPIN, который покрывает сперматозоиды. Он определяет вязкость семени, а значит способен замедлить движения сперматозоидов. Скорость процесса существенно влияет на вероятность зачатия. Создатели препарата намерены снизить её посредством EPPIN и не воздействовать на гормональную систему.

В рамках проекта были протестированы разновидности 1,3,5-триазинов, лучшим из которых оказалась EP055. Он лучше всего растворяется и быстрее полувыводится из организма. Последнее важно для обратимости контрацепции. Затем тестовые образцы ввели в кровь четырех самцов макак-резусов. Через несколько часов активность сперматозоидов упала до уровня, слишком низкого для оплодотворения человеческой яйцеклетки. Она начала восстанавливаться спустя три дня и пришла в норму через 18. При этом в организме подопытных никаких побочных эффектов не проявилось. Вскоре ученые намерены создать формулу таблеток с нужной концентрацией EP055. С ними состоится ещё один этап испытаний.