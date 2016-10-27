Орнитологи увидели первый случай детоубийства среди американских спиз

Орнитологам из США впервые в истории удалось зафиксировать на камеру детоубийство среди американских спиз. Этот случай они описали в статье для издания The Wilson Journal of Ornithology.

В 2016 году группа сотрудников Иллинойского университета наблюдала за новорожденными птенцами Spiza americana под руководством Джейми Куна. Неожиданно для себя они заметили, как самка, судя по расцветке, вытащила одного из малышей за лапку и уволокла прочь. Авторы статьи отмечают, что на тот момент детенышам было пять дней отроду. Поэтому поступок матери можно считать исключительно детоубийством, которое в научном мире именуют - "инфантицид".

Исследователи не имеют достоверного объяснения произошедшему, однако предлагают несколько теорий. Самая вероятная причина: родители осознали дефицит питания для всего потомства и решили увеличить шансы на выживание сокращением числа голодных ртов. Кроме того, такое поведение могли спровоцировать близость камеры или стресс от других раздражителей. Джейми Кун считает, что инфантицид среди птиц случается довольно часто, хотя и не попадает в поле зрения ученых. Зачастую наблюдение проводится с частотой 1-3 дня. А пропажу птенцов списывают на работу змей или других хищных животных. Однако, по мнению Джейми Куна, эта позиция неправильная.