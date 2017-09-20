В вымирании крупных млекопитающих ученые обвинили людей

Историки полагали, что такие крупные млекопитающие как мамонты и саблезубые кошки, начали исчезать быстрее, чем их более мелкие коллеги. Такое явление было известно как необъективное исчезновение, которое произошло в Австралии около 35 000 лет назад.

Ученые считают, что это явление может быть связано с тем, что раньше люди использовали огонь, чтобы охотиться на больших животных. Даже более того, им удалось освоить метательное оружие. Такой вид охоты был более безопасным.

Древним людям было гораздо проще убивать больших животных на расстоянии. Крупными животными было гораздо проще прокормить свою семью, поэтому они гораздо чаще становились целью для охотников.

По словам историков, именно люди сыграли ключевую роль в исчезновении крупных млекопитающих. Впрочем, именно то, что люди научились использовать материальное оружие, стало одним из самых главных преимуществ человека перед неандертальцами.