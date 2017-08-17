На Земле зафиксировали магнитную бурю

20 апреля на Земле было зарегистрировано слабую магнитную бурю. По словам астрономов, она произошла довольно неожиданно.

Астрономы говорят о том, что магнитная буря, которая прошла с 6 часов утра до 11-ти, произошла из-за того, что солнечная активность отсутствовала. Ученые объясняют эти явления тем, что магнитные бури напрямую зависят от скорости солнечного ветра. Его очень сложно зафиксировать, так как такой ветер не формирует излучения. Астрономы говорят о том, что прогнозы о возникновении магнитных бурь получаются очень не точными и на долгое время вперед никто не может быть в точности уверенным, что такого не произойдет снова. Однако о приближении магнитной бури можно узнать примерно за час до ее возникновения.

В 2018 году на нашей планете произошло уже 7 подобных явлений. Астрологи уверяют, что согласно их прогнозу магнитных бурь не предвидится.

Так же известно, что во второй половине прошлого месяца на Земле произошло сразу 3 сильных магнитных бури. Они были вызваны сильными потоками солнечного ветра и всплесками плазмы на Солнце.