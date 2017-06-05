Генетические мутации помогают народу баджо лучше плавать под водой

Ученые обнаружили у народности баджо генетические мутации, которые позволяют им лучше нырять под водой. Статью со своими наблюдениями они опубликовали в журнале Cell.

Баджо обитают на побережьях Филиппин, Индонезии и Малайзии. Эти морские кочевники за годы своей истории отлично приспособились к жизни в океане во всех аспектах своей жизни: традициях, культуре, работе и, как выяснилось, даже физиологии. Некоторые представители этого народа ныряют на глубину в десятки метров, вооружившись лишь кустарными очками и утяжелителями. Исследователи предположили, что такие умения связаны не только с тренировками.

Исследователи во главе с датским эволюционистом Эске Виллерслева изучили ДНК-структуру ныряльщиков и обнаружили следы генетической адаптации к этому занятию. В частности, речь идет о размере селезенки. Ученые провели обследование ультразвуком среди 43 баджо и 33 жителей соседних островов. Оказалось, что у многих баджо этот орган увеличился в размерах до 50%, что позволяет им меньше страдать от нехватки кислорода.

Селезенка выполняет функции скопления красных кровяных телец, которые насыщены кислородом. Анализ генома кочевников показал, что их щитовидная железа синтезируется больше тероидных гормонов. Вероятно, именно это вещество провоцирует рост объема органа. Кроме того, у баджо наблюдается активность генов, отвечающих за сужение кровеносных сосудов для эффективного потребления кислорода. Таким образом эта народность за годы добычи пищи под водой выработала необходимые для этого механизмы. В 2003 другая группа доказала, что глаза баджо лучше видят при погружении.