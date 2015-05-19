Ученые: У людей с сильным хватом лучше память и скорость реакции

Ученые из Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что у память и скорость реакции лучше у людей, обладающих сильным хватом. Понять это удалось с помощью заданий, которые они делали на логику, числовую, проспективную и пространственную память.

Ученые провели исследование с участием почти пятисот тысяч человек, чтобы еще раз доказать связь между здоровьем мозга и мышечной силой. Они считают, что эта информация может помочь в борьбе с недугами, которые появляются вследствие нарушений в работе мозга. Детали их исследования передает агентство Daily Mail.

Ученые разделили испытуемых на тех, у кого хват ладони сильный и на тех, кто обладает более слабым рукопожатием. После этого каждый из них прошел несколько тестов, которые показали его умственные способности. Оказалось, что люди с сильным хватом обладали более хорошей памятью и справлялись с поставленными задачами быстрее. Ученые считают, что из-за ухудшения работы мозга организм может становиться слабее. По этой причине они хотят установить точно, возможно ли бороться с когнитивными расстройствами посредством упражнений, укрепляющих мышцы.