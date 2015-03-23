"Угадай мелодию": нейросеть научилась определять загаданную человеком песню

Машинный алгоритм из США научился угадывать музыкальную композицию, о которой думает человек. Его автором является ученый Брайан Пасли.

Сотрудник Университета Калифорнии в Беркли ещё в 2014 году написал подобие искусственного интеллекта, предназначение которого озвучивать через компьютер мысли человека. Система сканирует активность различных участков головного мозга участника эксперимента, а затем синтезирует их в слова.

Спустя четыре года работы Брайану Пасли удалось существенно доработать свою нейросеть. Теперь она умеет узнавать не только отдельные слова, но также извлекать звуки из мыслей пользователя. По словам ученого, слуховая кора головного мозга различает высокие и низкие частоты мозга. Именно эта особенность легла в основу технологии. Изучая сигналы в этом участке, нейросеть в высокой эффективностью различает звучащую "в голове" песню и называет её. По мнению создателя, вскоре его работа поможет научному сообществу существенно продвинуться в изучении механизмов работы мозга.