Ученые обнаружили новый вид "взрывающихся" муравьев‍. Они обитают в Юго-Восточной Азии, и пока было зафиксировано лишь 15 представителей их вида. Подробности об этом передает агентство Fox News 20 апреля.

Ученые, исследуя фауну Юго-Восточной Азии, наткнулись на ранее неизвестный вид муравьев. Теперь эти насекомые получили характерное определение "взрывающиеся". Данное название отражает их способность защищаться, когда они чувствуют опасность.

Как отмечают ученые, "взрывающиеся" муравьи показали свою готовность жертвовать собой ради того, чтобы защитить других. Их инстинкты не направлены на то, чтобы сохранить личную жизнь при любой возможности, напротив, они побуждают их проявлять коллективистский подход. Это видно по двум факторам.

Во-первых, они помогают своим сородичам, если кто-то из них был ранен. Это помогает повысить выживаемость вида. И второе, самое главное, когда этот муравей чувствует реальную опасность, он вызывает процессы, которые разрывают стенки его брюшной полости. В результате этого он умирает и одновременно высвобождает ядовитую жидкость, которая убивает его противника.