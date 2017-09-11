Ученые объяснили слюновыделения мух в жаркое время

Биологи из Бразилии обнаружили причину выделения мухами слюны во время жары - охлаждение. Их наблюдения описаны в статье для журнала Nature.

Насекомые-падальщики Chrysomya megacephala в жаркий период времени периодически выпускают из пасти каплю собственной слюны, а затем проглатывают её. Сотрудники Университета Сан-Паулу под руководством Гильермо Гомеса заинтересовались этим процессом и решили провести исследование. Они вооружились аппаратурой для съёмки в инфракрасном спектре и установили наблюдение за 50 взрослыми особями. На одном этапе их помещали на свет, а на другом - в темное место при разных показателях влажности и температуры. При этом каждый этап повторялся не менее трех раз для надежности.

Оказалось, что слюна, проведя 15 секунд снаружи тела, успевает остыть на 8 градусов по отношению к окружающей среде. Сразу же после заглатывания жидкость охлаждает и разные части тела мухи. Прежде всего, на 1 градус падает температура головы. На полградуса охлаждается грудная клетка, а на 0,2 - брюшная часть. Однако при повторении процесса температура головы падает на 3 градуса, груди - на 1,6 градуса, а брюха - на 0,8 градуса. Таких циклов муха может провести до шести. Ученые предполагают, что таким образом мухи эффективно охлаждают нервные узлы головы, которые находятся к стенок глотки.