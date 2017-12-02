"Как после пьянки": ученые предупреждают причине частых провалов в памяти

Американские ученые обнаружили явление, которые приводит к существенным провалам памяти и ряду других неприятных последствий. Об опасности дефицита сна пишут представители Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Сотрудники учебного заведения провели исследование и пришли к выводу, что нехватка здорового сна приводит к нарушеним работы мозга, напоминающим алкогольное опьянение. В частности, функции головного органа существенно затормаживаются, что негативно сказывается на всем организме человека.

В итоге невысыпающиеся люди страдают от проблем восприятия, плохой реакции и прочих явлений. Однако ученые считают одним из самых худших последствий - провалы в памяти. Забываться могут целые промежутки времени, а не отдельные события. Такое бывает, когда пытаешься восстановить последствия вечера после обильного употребления алкоголя. Исследователи призывают общество воздерживаться от слишком долгого бодрствования в пользу собственного умственного здоровья.