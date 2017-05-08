Ученые работают над созданием робота-повара

Университет Карнеги-Мелона объединились с транснациональной корпорацией Sony из Японии, чтобы создать искусственный интеллект, который смог бы заниматься кулинарией.

Исследования и разработка кулинарного робота будет проводиться в школе компьютерных наук Университета Карнеги—Меллона в Питтсбурге, а также ведущими инженерами Университета Sony. При этом Sony будет финансировать лабораторию и все опыты.

Разработчики собираются создать именно робота, который мог бы готовить пишу. Его навыки, которые необходимы для готовки, в будущем можно будет расширить и на другие область, такие как медицина или строительство. В компании отметили, что если устройство справится с обязанностями на кухне, такими как обращение с хрупкими и мелкими деталями в ограниченном пространстве, они могут пойти дальше и развить его интеллект для других областей, в которых он может пригодиться.

Этой весной корпорация Sony так же планирует представить своего нового домашнего робо-пса. А ещё их чистая прибыть в этом году достигла $1,86 млрд и увеличилась в 8,1 раза, учитывая предыдущие показатели.