Ученые: Прием опиоидов после операции вызывает хроническую боль

Ученые из США выяснили, что прием опиоидов после операции может вызывать хроническую боль. Вместе с коллегами профессор Колорадского университета в Боулдере Линда Уоткинс провела эксперимент на крысах, сделав операции на брюшной полости и по-разному пытаясь заглушить боль.

Группа ученые из Соединенных Штатов решила доказать, что хронические боли после операций могут быть вызваны именно приемом опиоидов. В доказательство своей теории они имеют данные, полученные при исследованиях на грызунах. Так, они взяли крыс и разделили их на четыре группы. Всем животным была проведена лапаротомия, естественно, с хирургическим вмешательством.

Опиоиды - это вещества, по структуре и направленности действий похожие на морфин. После операций их используют, чтобы заглушить боль пациентов. Именно этим способом на протяжении семи дней пользовались специалисты, чтобы проверить реакцию первой группы крыс. Другой группе давали физраствор. Третья группа на протяжении восьми дней получала морфин, а после за два дня дозу сокращали до нуля. Четвертую же группу поили опиоидами на протяжении десяти дней и резко прерывали.

В конце эксперимента ученые постановили, что для крыс не имело значения, насколько долго они принимали морфин. После все они показывали повышенную восприимчивость к боли после, чего не скажешь о тех, кто получал физраствор и восстанавливался за три недели раньше.