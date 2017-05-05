NASA показала скопление галактик и предложила пользователям назвать её

Американское предприятие NASA призывает пользователей дать имя скоплению галактик PLCK G308.3-20.2. Интерактивное предложение вместе со снимком объекта опубликовано 20 апреля на странице агентcтва в Instagram.

Представители организации пишут, что несмотря на красоту скопления, оно до сих пор обладает крайне неэстетичным названием. Кластер PLCK G308.3-20.2, как ему подобные, собрал тысячи галактик вместе при помощи гравитационных сил. До 1980-х годов такие скопления считались самыми крупными образованиями во Вселенной, пока не астрономы не открыли суперскопления.

Последние формируются из неисчислимого количество галактических групп и кластеров, охватывая сотни миллионов световых лет в объеме. NASA отмечает, что суперкластеры не удерживаются вместе посредством гравитации. А потому обычные скопления по прежнему остаются уникальными явлениями, объединенными этой космической силой.

Подписчики агентства активно откликнулись на призыв. Многие предлагают назвать PLCK G308.3-20.2 в честь их любимых девушек. Другие же считают нужным присвоить кластеру имя в честь различных ученых, таких как Стивен Хокинг и Дэвид Боуи. Среди прочих, комментаторы обратили внимание на золотые отблески звезд и предлагают названия: "Рай", "Золотой путь" или "Золотая жизнь".