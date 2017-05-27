Саратовские ученые создали систему для идеального обучения электронных носов

Российские учёные из гостехуниверситета им. Гагарина города Саратов вместе с коллегами из Киргизии и Германии создали систему для обучения электронных носов, которая помогает устройству работать до восьми лет.

Электронный нос представляет собой прибор, который распознает запахи. Процесс его обучения состоит в том, что компьютеру, который оборудован сенсорами, показывают нужный запах, после чего устройство сохраняет его в памяти и дает ему обозначение. Это в некотором роде напоминает дрессировку собак. Постепенно искусственный интеллект сам учится распознавать новые ароматы.

В Саратовском университете трудятся над созданием идеальных электронных носов на протяжении десяти лет. Но позже выяснилось, что из-за того, что в отличии от людей и животных, электронный нос начинает путать данные находясь среди большого количества разнообразных запахов и устройство перестает нормально работать уже через несколько дней.

Однако Саратовские ученые из гостехинститута им. Гагарина смогли найти этому объяснение и пришли к выводу, что стабильность работы данного устройства зависит от случайных изменений состава окружающего воздуха. С этим вполне может помочь дополнительное обучение, которое обеспечит стабильность работы электронного носа на протяжении нескольких лет.

В Техинституте Карлсруэ оставили на 2 недели образец электронного носа, который тщательно обучили распознавать завах зажигалки, фломастера и кислорода. После этого его начали дополнительно обучать согласно придуманной Саратовскими учеными схеме. Данная система продолжает работать вот уже на протяжении 8 лет, начиная с 2009 года.