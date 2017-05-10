Ученые создали искусственную родинку, диагностирующую рак на ранней стадии

Ученые из Швейцарии разработали новый способ выявить рак на ранней стадии его развития. Если у человека есть рак, то на его коже появится весьма заметная «родинка», появление которой обусловят модифицированные клетки.

Как сообщается, специальные клетки будут искать в организме следы онкологии по их характерным следам. Установлено, что при развитии рака повышается концентрация кальция в крови, это активирует чувствительные рецепторы, которые контролируют количество элементов в организме. Данный способ способен выявить рак простаты, рак легких и другие онкологические заболевания.

У такого метода есть ограничение по времени, модифицированные клетки могут справляться со своей задачей в теле человека не больше года, после истечения такого срока клетки нужно заменять. Тем не менее, метод кажется экспертам и ученым весьма эффективным, так как выявление рака на ранних его стадиях значительно повышает шансы излечения от серьезного, и, часто даже смертельного недуга.

Данный способ по вживлению клеток, выявляющих рак на ранних стадиях, ученые уже испытали на свиньях. Установлено, что когда в организме начинает развиваться рак, на теле появляется сигнал, похожий на большую родинку. Сейчас специалисты намерены усовершенствовать технологию и сделать ее более долговечной.