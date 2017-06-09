Эксперты рассказали, как лучше всего уснуть в жару

Исследования британских экспертов показали, что 42% людей испытывают проблемы со сном из-за жаркой погоды. Специалисты рассказали о том, что делать, если не удается уснуть при высокой температуре воздуха.

Первым, что отметили эксперты, оказался отказ от алкоголя. Многие утоляют жажду напитками, содержащими спирт. Но специалисты отмечают, что это только создает иллюзию и ведет к обезвоживанию. Они рекомендуют утолять жажду водой.

Не плохим вариантом специалисты назвали охлаждение постельного белья в холодильнике. Хоть это и может показаться странным, но они уверены, что это поможет уснуть быстрее. Эксперты отмечают, что не стоит экономить на такой важной вещи в жаркое время года, как вентилятор. Они рекомендуют устанавливать его у открытого окна, а не направлять на себя.

Специалисты рассказали, что в сильную жару паром стоит спать отдельно. Это позволит не нагреваться от партнёра и быстрее уснуть. Они отметили, что 36% пар периодически используют именно этот вариант.

По мнению экспертов, неплохим способом охладиться является холодная вода. Принятый перед сном душ поможет снизить температуру и смыть пот, что пойдет на пользу кожей и избавит от перегревания в постели. Еще одним вариантом они назвали миску с холодной водой, в которую следует опустить ногу перед тем, как спать.