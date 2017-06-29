В Омской области «черных лесорубов» найдут и остановят из космоса

В Омской области, по примеру Пермского края и Кировской области, предлагается использовать необычный метод поимки «черных лесорубов», наносящих ущербы лесам. Ученые из «Сколково» предлагают следить за незаконной вырубкой леса из космоса.

Как сообщается, ученые из «Сколково» разработали систему ParmaGIS, она создана для оценивания изменений в лесах на той или иной территории. Из космоса за лесом наблюдают со спутника, если картина меняется в течении дня, то об этом сразу же узнают надзорные службы.

Данный метод уже внедрили в Кировской области и Пермском крае. Теперь его предлагают запустить еще и в Омской области, сейчас там актуальна проблема с незаконной вырубкой леса и «черными лесорубами».

В прошлом году программа, разработанная учеными из «Сколково», позволила выявить и пресечь деятельности 10 групп «черных лесорубов». Виновных в незаконной вырубке леса привлекли к ответственности. По словам ученых, такой метод доступный вариант мониторить состояние лесов. Более того, о «черных лесорубах» можно узнать весьма оперативно, что позволяет сразу же пресечь их деятельность.