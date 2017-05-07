Учёные: Ветрогенераторы стали убивать в 2 раза меньше птиц

Британские учёные решили исследовать ветрогенераторы, которые расположены по всему побережью страны. Но они акцентировали своё внимание не на их способности к вырабатыванию энергии, а к тому, как с ними взаимодействуют птицы.

Исследователи заявили, что при разработке генератора учитывается их вероятное влияние на представителей фауны. Результаты анализа показали, что реальное количество птиц, погибших из-за установок, в два раза меньше, чем эксперты предполагали. Это основывается на показателях, которые круглосуточно в течение двух лет собирали учёные.

Согласно заявлению специалистов данное исследование имеет огромное значение, поскольку оно поможет сделать новые ветрогенераторы ещё более безопасными. Важным оказался и тот факт, что установки на самом деле гораздо менее опасней, чем предполагалось. Этот факт поможет увеличить их полезную площадь без нанесения вреда фауне. Также стоит отметить, что около 15% всей энергии в Великобритании вырабатывается с помощью ветрогенераторов.