Ученые: медузы принимают пластик за еду и погибают

Ученые из Италии и России провели исследования, во время которых внутри 4 медуз из 20 исследуемых был найден пластик. Так, пластик стал частью пищевой цепочки и отравляет множество представителей морских обитателей.

По данным ученых, в организмах 4 медуз из 20 исследуемых были найдены фрагменты пластика. Медузы случайно проглатывают мусор, принимая его за еду. В итоге, медуз с пластиком в организме поедают другие, более крупные обитатели морей и океанов. Из этого следует, что пластик и мусор, который в результате человеческих действий оказывается в природе, становится опасной частью пищевой цепи.

Первую медузу с пластиком внутри нашел ученый Александр Семенов, работающий в Беломорской биологической станции МГУ имени Перова. Он снимал медуз и заметил, что внутри одной из них есть фрагмент от сигаретной упаковки. Для оценки масштабов проблемы мусора ученые выловили 20 минут и посмотрели, что содержится в их организмах.

Оказалось, что в организмах 4 медуз также присутствовали фрагменты полиэтилена и краски из цинка. По мнению ученых, медузы едят пластик по ошибке, принимая его за еду. В итоге, мусор блокирует их пищеварительную систему и они погибают. Для медуз пластик особо опасен, так как они плывут по течению и могут попадать в места, где скапливается пластик.