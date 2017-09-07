В США во время раскопок нашли новый вид черепах позднемелового периода

В США археологи во время раскопок в штате Алабама нашли нового предка современных черепах. Найденная учеными морская черепаха является представителем нового вида позднемелового периода.

Как сообщается, ранее ученые считали, что у современных морских черепах был один предок из клана Peritresius. Данный вид жил в позднемеловом периоде от 100 до 66 миллионов лет назад. Такие черепахи жили в Северной Америке.

Однако, во время недавних исследований археологи проанализировали окаменелости морских черепах, найденные в морском осадке со штатов Алабама и Миссисипи. По мнению ученых, черепахи, чьи останки были подвергнуты анализу, жили с 83 до 66 миллиона лет назад.

Согласно результатам исследований, на территории современной Северной Америки в позднемеловом периоде обитал не один вид черепах. Тогда существовали минимум два вида, один из которых и нашли в недавних исследованиях. Второй вид черепахи позднемелового периода назвали Peritresius martini, вторая часть названия адресована археологу Джорджу Мартину, именно он и нашел окаменелые останки данного вида.