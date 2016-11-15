Очки дополнительной реальности помогут дальтоникам увидеть мир во всех красках

Группа ученых из Университета Отаго разработала очки дополненной реальности. Они смогут помочь дальтоникам увидеть мир во всех цветах. Устройство проводит небольшой анализ поля зрения человека, после чего на изображение проблемных участков в режиме реального времени накладываются слегка измененные цвета.

Как известно, дальтониками называют людей, у которых нарушено цветовое зрение. Ученые уже давно пытаются разработать какой-то метод, который сможет помочь устранить данную проблему, однако пока что справиться с этим помогают только специальные устройства.

Инженеры из Новой Зеландии и Японии объединились в Университете Отаго и вместе поработали над созданием системы, которая в режиме реального времени изменяет цвета в поле зрения человека. Было создано несколько образцов данного устройства. Наиболее компактный из них был основан на очках дополнительной реальности от Epson. Однако камера, которая в них встроена, имеет другой ракурс. Поэтому инженеры совместили ось зрения камер с осями зрения глаз человека. После этого ученые создали насадку на очки. Эта насадка расщепляет свет перед каждой линзой и большая часть света направлена к глазу, а другая часть отражается на камеру, которая расположена сверху. Благодаря этому очки могут отследить объекты в кадре. После чего в режиме реального времени происходит процесс накладывания изображения на объекты в поле зрения пользователя.

Работу очков разработчики проверили на тестах для определений дальтонизма. Тесты показали, что очки могут определить проблемные фрагменты, цвета которых дальтоники не видят и изменить их.

Описание данной разработки уже доступно для пользователей интернета на YouTube и на сайте Университета Отаго. А официально ее представят на конференции CHI-2018.