Ученые из Новосибирска обнаружили новые гены стрессоустойчивости растений‍. Они изучали РНК некоторых сортов ячменя и поняли, что в их генах устойчивости к патогенам выслеживается определенная последовательность.

Стало известно о серьезном проекте ученых из Новосибирска, который был поддержан Российским научным фондом. Они обнаружили новые гены стрессоустойчивости растений‍. Благодаря пожертвованию на исследования, они смогут продолжить его, чтобы узнать еще больше о молекуклах РНК, которые у растений выполняют роль источника информации для синтеза белков.

Российские специалисты рассказывают, что уже имели опыт в такой работе, однако тогда вели исследование лишь с одним сортом сельскохозяйственных культур - с диким картофелем. Тогда в нем была найдена последовательность, которая могла быть связана с генами устойчивости к патогенам.

Ученые хотят исследовать еще больше растений, чтобы создать целую базу данных об этом. Эти исследования в будущем должны помочь в борьбе специалистов за хороший урожай в неблагоприятные времена.