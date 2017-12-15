Уфологи: на Марсе найден вход в подземную пещеру инопланетян

Уфологи заявили, что ученые из NASA продолжают скрывать от человечества факт существования пришельцев, в подтверждение этому эксперты по внеземным цивилизациям разместили на YouTube ролик. На видео показана поверхность Марса, на которой виден вход в подземную пещеру пришельцев.

При анализе снимков Марса, сделанных спутниками, уфологи часто находят странные объекты, которые кажутся им предметами, имеющими отношение к пришельцам. Уже не раз становилось известно, что на Марсе нашли корабли пришельцев, каски немцев или же очертаний необычных животных.

В этот раз уфологи заявили, что на Марсе есть таинственная пещера, которая ведет внутрь планеты. По словам уфологов, данный вход, показанный на видео, ведет в длинный подземный лабиринт, где и могут скрываться пришельцы. Эксперты по внеземным цивилизациям даже уверяют, что при внимательном рассмотрении снимков можно увидеть темные области, являющиеся переходами лабиринта.

Подтверждение таким версиям ученые не дают. Пользователи по-разному восприняли данный ролик. Некоторые верят в заговор NASA и утверждают, что от человечества скрывают правду о пришельцах. Другие же, не без иронии, отмечают такие «открытия» эпитетами «глупое» и «несуразное».