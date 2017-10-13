Над Международном аэропортом Мехико за один день заметили сразу два НЛО

14 апреля в Мексике были замечены НЛО, над Международным аэропортом Мехико Альфонсо Салазар, работающий авиационным техником, вместе с тремя своими коллегами увидел два странных объекта. Первый НЛО летел с запада на восток и улетел за пределы земной атмосферы, второй летел с севера на юг и проецировал на поверхность Земли белый луч света.

Как сообщается, в Мексике за один день жители смогли дважды увидеть странные небесные объекты. Альфонсо Салазар и его коллеги, работающие в Международном аэропорту Мехико, заметили в небе два НЛО, которые появились на Землей с небольшим временным интервалом.

По словам очевидцев, первый НЛО был замечен в районе 21.00 часов. По мнению очевидцев, корабль с пришельцами излучал интенсивное белое свечение и двигался с западной сторону в сторону восточной. Он набрал высоту и скрылся. По словам свидетелей странного объекта, он покинул пределы земной атмосферы. Также очевидцы утверждаю, что корабль «глушил свет» и превращался в тень.

Второй корабль с пришельцами был замечен почти сразу же, после исчезновения первого. Буквально через несколько минут в небе увидели еще один НЛО. Данный объект летел с севера на юг и был на сравнительно-невысоком расстоянии от земли. По словам очевидцев, второй корабль летел на высоте 15 метров и проецировал на почву луч белого прерывистого света.

Своими данными и наблюдениями Альфонсо Салазар поделился с экспертами из Института латиноамериканской уфологии. По словам очевидца случившегося, погода была хорошей и спутать НЛО с облаком или каким-либо другим предметом он не мог.