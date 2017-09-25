Археологи из Дании совершили открытие, которое изменит историю государства‍. Они нашли церковное кладбище, и возраст останков в нем говорит о том, что поселение на месте современного Копенгагена существовало тысячу лет назад.

Агентство новостей Copenhagen Post сообщает о новой большой находке, исследование которой может изменить историю Дании. Национальные археологи проводили раскопки в районе Ратушной площади и наткнулись на крупное захоронение людей. На данный момент обнаружены скелеты 30 человек, среди которых есть и взрослые, и дети.

Недалеко от этого места также найден фундамент старого здания. Ученые склоняются к версии, что раньше на этом месте была церковь. Таким образом, если научная экспертиза подтвердит предполагаемый возраст захоронений, окажется, что поселение на месте современного Копенгагена существовало тысячу лет назад.