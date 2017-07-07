В 2018 году в России появится автономный подводный "робот-краб". Речь идет об устройстве "Океанос", аппарате типа "глайдер", на который вскоре будет установлена рука-манипулятор.

Сотрудники компании "Океанос" совместно с учеными из морского технического университета Санкт-Петербурга заканчивают работу над устройством, названным АО "НПП ПТ "Океанос". В течение 2018 года над ним будут производиться доработки, в числе которых - установка руки-манипулятора. Вместе с этим он прекратится в подводного "робота-краба".

С помощью этого дополнения "Океанос" сможет поднимать грузы до десяти килограммов. В ходе текущего года над ним еще будут проводиться испытания. Тем не менее, его создатели отнюдь не сомневаются в его возможностях. С гордостью они заявляют, что изобрели самый мощный подводный электрический манипулятор, равных которому не найти во всем мире.