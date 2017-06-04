Ученые научили роботов собирать стул из IKEA

Ученые из Наньянского технологического университета смогли научить роботов-манипуляторов собирать стул из IKEA. Для сбора стула из исходников роботам понадобилось 20 минут, в течении которых они слаженно и без ошибок собрали деталь мебели.

Как сообщается, ученые смогли научить роботов слаженно создавать конструкции и закреплять полученные результаты. В ходе исследований двух роботов-манипуляторов научили самостоятельно осуществлять работу по сбору мебели, образцом для испытания стал стул из известной сети IKEA.

В течении 20 минут роботы слаженно работали над сбором стула. Одни из них держал детали, а второй крепил к ним соединительную фурнитуру. Примечательно, что за все время работы не возникло каких-либо запинок и роботы ни разу не столкнулись.

К такому результату и положительным итогам испытания привело то, что роботы наделены возможность захватывать и удерживать предметы. Помимо этого, в манипуляторах установили датчики усилия, а за коррекцию движения роботов отвечает 3D-камера, установленная спереди устройств.

Получается, что робот почти на ощупь ищет места для крепления. Он по спирали двигает крепление и находит, куда его нужно вставить. Работой и испытаниями занимались ученые из Наньянского университета, руководил группой исследователей Куанга Кыонга Фама.