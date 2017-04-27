Ученые выяснили, что произойдет с мышцами колонистов в условиях микрогравитации Марса

Ученые решили провести эксперимент для того, чтобы выяснить, что с организмом человека будет происходить на Марсе. Как оказалось, одной из проблем колонистов может стать гипоксия, которой подвергнутся их мышцы из-за микрогравитации.

Группа международных ученых отобрала 11 абсолютно здоровых мужчин для участия в эксперименте, который длился 11 месяцев. Данный эксперимент показал, что гипоксия в условиях постоянного притяжения планеты никак не влияет на окислительный метаболизм в мышцах.

Во время исследования специалисты изначально предложили мужчинам спокойным постельный режим, позднее тесты повторились в условиях небольшой гипоксии. После испытуемых попросили заниматься физическими упражнениями при том же наличии гипоксии, в это время ученые фиксировали все показатели.

Каждая фаза эксперимента продолжалась три недели, между ними наблюдались перерывы в 4 месяца. По итогам эксперимента мужчинам предлагалось растягивать колени, в то время как исследователи тщательно следили за приборами. Результаты проведенного испытания показали, что гипоксия не повлияла на мышечную активность мужчин.

Именно благодаря данному эксперименту ученые смогли понять, как мышцы человека будут вести себя в условиях постоянной микрогравитации на Марсе.