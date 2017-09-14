У берегов Дании нашли затопленную подлодку Гитлера

У берегов Дании нашли подлодку, на которой, согласно легендам, Гитлер бежал в Южную Америку. По данным ученых, «подлодка Гитлера» лежит на глубине 123 метров, исследовать и осмотреть затопленное судно пока что весьма сложно.

По версии исследователей, на таинственной подлодке Гитлер и руководство нацистской Германии сбежали в Южную Америку. Эта легенда не получала подтверждений и оставалась лишь предположением. Такая подлодка могла пройти по воде и под водой рекордное, для того времени, расстояние.

В датском военно-морском Музее рассказали, что по одной из версий подлодка была затоплена 6 мая в 1945 году. Тогда британский бомбардировщик сообщил о том, что лодка была атакована и разрушена. Однако, по координатам, сообщенным британскими военными, обломки подлодки так и не нашли.

Теперь же, затопленная подлодка нашлась. Оказалось, что судно все это время находилось на дне, в 9 милях от места, указанного ранее. Известно, что подлодка находится на большой глубине и добраться к ней весьма сложно. По данным, на момент крушения в подлодке было 58 человек.

Как утверждают в датском Музее, версия о том, что подлодка стала средством для бегства нацистов не имеет доказательств. Также не обоснованы и догадки о ценностях, которые могли быть на борту судна. Предполагается, что нацисты и Гитлер бежали в Южную Америку и взяли с собой много ценных вещей.