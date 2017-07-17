В США приняли загадочный сигнал из космоса

Ученые из США зафиксировали космическое излучение, которое свидетельствует о неизвестном космическом источнике, распространяющем радиацию. В случае подтверждения факта такого сигнала будет доказано, что Земля окружена темной материей.

Как сообщается, сразу несколько телескопов зафиксировали странный сигнал из космоса. Ученые заметили некое излучение, которое может быть свидетельством того, что темная материя существует.

По словам ученых, данное излучения является итогом распада стерильных частиц. Такие частицы исследователи считают темной материей. Однако, факт зафиксированного сигнала поставили под сомнения и перепроверяют. Это происходит по причине того, что ученые не отрицают возможности ошибки. При работе со сложной аппаратурой иногда возможна статистическая погрешность.

Если сигнал будет подтвержден, ученые смогут заявить о том, что темная материя действительно существует. Согласно гипотезе ученых, темная материя представляет собой вещество, не пропускающее электромагнитное излучение. Темную материю нельзя увидеть или потрогать, но ее существование уже не раз подтверждалось благодаря изучению космоса.