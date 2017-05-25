Учёные выяснили влияние пола и личностных характеристик на зарплату

Эксперты из Квинслендского Технологического Университета в Австралии выяснили влияние пола и личностных характеристик на уровень зарплаты. По словам ведущего автора исследования, профессора Питера О'Коннора, это поможет в дальнейшем разобраться, как получать больше. Исследование было опубликовано в Personality and Individual Differences.

Женщины зарабатывают меньше, чем мужчины. Эксперты заявили, что всё дело в первую очередь в низкой самооценке, проявляемой в такой черте, как невротизм. Она более характерна именно для прекрасного пола. Потому женщины, которые стараются больше заботиться о других, но забывают о себе, в глазах работодателей выглядят хуже, как сообщает «Версия.Инфо».

С другой стороны, по мнению специалистов из Квинслендского Технологического Университета, мужчины имеют высокую зарплату в связи с уверенностью в себе. При этом, она может доходить даже до нарциссизма. Кроме того, больше шансов получать высокую зарплату у экстравертов, добросовестных и эмоционально спокойных личностей.