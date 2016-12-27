Учёные исследовали процесс происхождения В-лимфоцитов

Учёные из Университета Осаки совместно с коллегами из Института физико-химических исследований (RIKEN) выявили происхождение защитных В-лимфоцитов. Согласно заявлению ведущего исследователя Томохиро Куросаки, открытие поможет улучшить качество вакцин. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Immunity.

В-лимфоциты являются основным компонентом в борьбе с вирусными инфекциями. Данный вид клеток редко встречается в организме, но чем их количество больше, тем быстрее и легче справиться с болезнью. Однако учёные до конца не изучили процесс того, как клетка становится В-лимфоцитом. В новом исследовании был обнаружен специальный механизм, который помогает преобразоваться веществу.

Было выявлено, что при взаимодействии с Т-лимфоцитами данные клетки могут бороться с вирусами. Когда оба вещества взаимодействуют, то появляется мембранный белок CD69 и происходит стимуляция белка CD40. Во время этого процесса осуществляется отбор клеток, чтобы в дальнейшем стать В-лимфоцитом.