В Петербурге ученые создадут напиток, снижающий тягу к алкоголю

Ученые Петербурга намерены создать напиток, который существенно сократит тягу к алкоголю и может стать полезным средством для лечения алкоголизма. Первая партия "целебного" напитка должна появится уже в текущем году.

Как рассказали специалисты, для изготовления своего напитка они будут использовать только те компоненты, которые будут способствовать снижению уровня гормона грелина и ослаблять тягу к спиртным напиткам. Как известно, грелин принято считать "гормоном голода", его часто связывают с пищевым поведением, например, аппетитом или чувствительностью к запахам.

Буквально пару лет назад ученым удалось выяснить, что грелин обладает способностью стимулировать активность нейронов, отвечающих за развитие у человека алкогольной зависимости. Если количество грелина в головном мозге будет уменьшатся, это "притормозит" тягу к спиртным напиткам.

Уже скоро специалисты планируют приступить к тестированию своего напитка, и если он покажет положительные результаты, то пойдет на процедуру сертификации.