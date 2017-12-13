Медики: Яблоки предотвращают серьезные болезни и депрессию

Медики выяснили, насколько полезны яблоки для здоровья человека. По их словам, их употребление предотвращает возникновение инсультов, инфарктов, болезней Альцгеймера, а также развитие депрессии.

Ученые, специализирующиеся в области медицины, провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, какое влияние яблоки оказывают на организм человека при регулярном употреблении. Как оказалось, они влияют не только на физическое здоровье и самочувствие, но также оказывают влияние антидепрессантов.

Не так давно было замечено, что употребление яблок может помочь установить баланс в организме между физическим и психологическим состоянием. Это связано с тем, что в них в больших количествах содержатся полезные витамины, минералы и другие вещества.

Кроме того, употреблять в пищу яблоки регулярно следует тем, кто страдает заболеваниями сердца. Медики говорят, что лучше всего выбирать фрукты этого вида зеленых сортов, так как именно в них содержится наибольшее количество железа и других витаминов.