«Бедность, развод или неграмотность»: ученые выявили факторы, повышающие риск повторного инфаркта

Группа ученых из Каролинского института провела анализ данных о состоянии здоровья 29 226 людей, переживших инфаркт миокарда. Оказалось, что на повторный инфаркт могут влиять весьма разнообразные факторы, такие как развод или отсутствие образования.

Ученые проанализировали данные, полученные из шведского кардиологического онлайн-реестра. В этих данных находится информация о жителях Швеции, которые были госпитализированы с предынфарктным состоянием. В подборку ученых вошли данные о 29 226 пациентах, их возраст колебался от 40 до 76 лет. Такие пациенты прожили не меньше года после первого инфаркта.

Оказалось, что инфаркт миокарда чаще всего случается у мужчин. В процентном эквиваленте инфаркты у мужчин случаются в 73% случаев. Также ученые выявили, что повторный инфаркт чаще случается у тех, кто пережил развод, имеет низкие доходы или не получал высшего образования.

Оказалось, что бедность, разводы и одиночество могут стать факторами, повышающими риск повторного инфаркта. Если человек обучался больше 12 лет, то у него с меньшей вероятностью случится второй инфаркт. А вот у того пациента, который учился не больше 9 лет – риск гораздо выше.

Так, считают ученые, на риск повторного инфаркта влияет уровень дохода, семейное положение и образование пациента. Исследователи считают, что врачам стоит учитывать эти факторы при разработке терапий для больных.