Ученые рассказали о новой серьезной опасности сидячего образа жизни‍

Ученые из США рассказали о новой серьезной опасности сидячего образа жизни‍. То, что он приносит вред, известно и молодым, и пожилым, однако вряд ли кто-то догадывался, что он приводит к атрофии мозговых тканей.

Ученые, трудящиеся при научной лаборатории Института исследований нейробиологии и человеческого поведения, базирующегося в Лос-Анджелесе, провели исследование, в ходе которого смогли выявить новую серьезную опасность сидячего образа жизни‍. В сети уже есть большое количество информации на эту тему, однако, в целом, вся она сводится к тому, что такой образ жизни может вызывать проблемы с метаболизмом, а вследствие - ожирение. Тем не менее, ученые говорят, что это не единственная и не самая серьезная опасность.

По их словам, длительное сидение на одном месте может вызвать атрофию тканей мозга. Дело в том, что при этом начинают страдать структуры, отвечающие за хранение информации. Таким образом, начинаются нарушения в целом ряде функций, связанных с памятью.

Специалисты дают несколько советов относительно того, как избежать таких последствий. По их словам, даже если у человека офисная работа, он должен использовать любую возможность, чтобы встать. Следует чаще делать разминку и по возможности выходить на улицу. По словам ученых, лучший вариант - поставить напоминания на телефоне или другом устройстве, которые бы побуждали вставать и двигаться.