В США уфологи зафиксировали в небе сразу три НЛО

На территории США простые жители в очередной раз стали свидетелями НЛО. Однако на этот раз в ночном небе появились сразу три корабля гуманоидов.

43-летний Джефф Уоллес в социальных сетях стал писать о том, что в штате Нью-Джерси на бульваре Бельмара в ночном небе увидел яркие огни, которые напомнили мужчине НЛО. По словам очевидца, корабли пришельцев прибыли в США в субботу, 14 апреля. Уоллесу даже удалось сделать несколько кадров, которые доказывали его слова.

Специалисты из MUFON стали бить тревогу, поскольку в тот день более двух тысяч американцев обратились с заявлением о странных летающих объектах в небе. Сообщается, что это впервые с 1930 года, когда масса людей одновременно увидела НЛО.