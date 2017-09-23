Медики рассказали, какое влияние орехи оказывают на сердце

Медики из Швеции рассказали о том, какое влияние орехи оказывают на сердце. Проведя большое исследование, в котором участвовали более 60 тысяч человек в возрасте 45-83 лет, они поняли, что данный продукт понижает риск страдать от сердечно-сосудистых заболеваний.

Агентство MedicalXpress передает мысли шведских ученых, которые исследовали тему влияния употребления орехов на сердце человека. Они опирались на выводы своего исследования, проведенного среди более 60 тысяч жителей Швеции. Вначале среди них проводился опрос о том, чем они питаются и насколько часто. Данные фиксировали, а после наблюдали за этими людьми в течение 17 лет. За это время почти у трети добровольцев были проблемы с сердцем. Тем не менее, удалось установить что те, кто регулярно принимал в пищу орехи, снижали свои риски страдать от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее портал "Версия. Инфо" сообщал о выводах ученых, которые в ходе исследования пришли к выводу, что регулярное употребление большого количества красного мяса может привести к развитию различных серьезных болезней, в том числе сердечной недостаточности, и даже спровоцировать преждевременную смерть.