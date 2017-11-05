Ученые: Уже скоро секс-роботы начнут насиловать женщин

Ученые рассказали о том, что в будущем секс-роботы могут насиловать женщин. Это произойдет после того, как какой-то хакер взломает подобную секс-игрушку и будет удаленно совершать преступления.

Профессор робототехники и искусственного интеллекта из Университета Шеффилда Ноэль Шарки заявил о том, что он не удивится, если в скором времени в полицию начнут поступать сообщения от женщин, которых изнасиловал секс-робот. Ученый не так давно заявлял о том, что секс-роботы несут опасность для мужчин, ведь с их распространением сильный пол получит доступ к "безлимитному" сексу и больше никогда не захочет вступать в интимные отношения с женщиной или вступать в брак с представительницами прекрасной половины человечества.

Теперь исследователь заговорил о другой проблеме. По его словам, любой робот является неодушевленным устройством и управляется при помощи оператора. С разрешения собственного хозяина он может изнасиловать его или причинить другой вред.

Главная опасность секс-роботов заключается в том, что любой хакер может получить над ними власть и тогда сообщений об изнасилованиях станет куда больше. Киберпреступники научатся взламывать секс-игрушки и будут совершать преступления сексуального характера удаленно, из-за чего полиции будет тяжело выйти на след настоящего насильника.