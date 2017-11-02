Ученые: Пересадка кала способна улучшить работу мозга

Американские ученые в ходе проведенного исследования нашли новый способ избавить человека от нарушений мозга, вызванных циррозом печени. По словам специалистов, в данном случае эффективное влияние на мозг человека оказывает пересадка кала.

Как рассказали исследователи, у большей части пациентов, которые страдают от цирроза печени, развивается печеночная энцефалопатия на фоне скопления токсинов, она же и приводит к гибели когнитивных функций. Люди с подобным диагнозом быстро теряют память, у них возникают проблемы с мышлением и полностью меняется личность, а некоторые и вовсе впадают в кому и погибают.

В ходе своего эксперимента исследователи пересадили кал от здорового донора 20 людям, которые имели нарушения мозга на фоне цирроза печени. Пересаженный кал содержал в себе такие бактерии, как Lachnospiraceae и Ruminococcaceae, способные бороться с вредными микроорганизмами Enterobacteriaceae, которые своей активностью помогают выделяться токсинам. По версии исследователей, именно влияние Enterobacteriaceae связано с развитием печеночной энцефалопатии.

Пересадка кала прошла успешно и половины пациентов сразу же улучшилась работа мозга. Исследователи планируют провести испытание с еще большим количеством пациентов и надеются на то, что фекальная трансплантация даст положительные результаты, после чего ее можно будет применять в качестве терапии.