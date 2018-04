Малярийные плазмодии метят человека привлекательным для комаров запахом

Малярийные плазмодии делают запах человека более привлекательным для переносчиков болезни - комаров. Об этом ученые пишут в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Группа сотрудников Лондонского института гигиены и тропической медицины провела исследование во главе с Эйли Робинсон и пришли к выводу, что вирусы малярии специально воздействуют на кожу человека, чтобы привлечь больше насекомых вида Anopheles gambiae. Таким образом плазмодий метит носителя и способствует дальнейшему распространению своих клеток к здоровым людям.

Для подтверждения своей теории, биологи взяли образцы запахов у маленьких жителей западной Кении возрастом от 5 до 12 лет. Участниками эксперимента стали как здоровые дети, так и зараженные малярией в инкубационном периоде. Они жертвовали ученым свои носки, которые носили целый день. Сразу после сбора, организаторы начали лечить больных детей от малярии, а спустя 21 день снова взяли их носки. Получив разновидности запахов, ученые подносили носки рядом с камерами малярийных комаров и следили за тем, какому они отдадут предпочтение.

Anopheles gambiae больше привлекал запах больных ребят. При этом интерес был выше к носкам инфицированных пациентов, чем к уже начавшим лечение. Изучение химического состава крови демонстрирует, что при росте числа плазмодиев в организме увеличивается нонановый, октановый и гептановый альдегиды. Смесь этих альдегидов при добавлении к приманке с запахом здорового человека привлекала внимание комаров. Ученые считают, что альдегиды усиленно вырабатывались у больных в связи с окислительным стрессом, влияющим на эритроциты и клетки печени. И если плазмодии неумышленно провоцируют выделение привлекательных для комаров веществ, то гены этого процесса могут передаться к популяции в другом теле и сохраняться для дальнейших поколений.

Авторы исследования предполагают, что их работа поможет разработать эффективные ловушки для малярийных комаров. Они также надеятся разработать методику выявления малярии по характерным альдегидам.