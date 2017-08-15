Ученые разрабатывают новые методы поиска разумной жизни до человечества

Ученые разработали новую Силурианскую гипотезу, в рамках которой предлагают новые методы поиска следов древних цивилизаций, существовавших до появления человечества. Их работа опубликована в журнале International Journal of Astrobiology.

Сотрудник Рочестерского университета Адам Франк вместе с Гэвином Шмидтом из NASA предлагают теоретическую возможность существования развитого общества организмов до первых людей. По их мнению, такое общество могло жить на Земле сотни или десятки лет тому назад. За это время свидетельства их деятельности могли попросту уничтожиться при глобальных катаклизмах, тектонических сдвигах или целого перемещения континентов. В конце концов, цивилизация могла уничтожить себя во время разрушительных войн с применением ядерного вооружения.

Профессор Адам Франк пишет, что они с Гэвином Шмидтом пока не нашли останков индустриально развитых сообществ в земном прошлом. Однако по их Силурианской гипотезе, названной в честь мифической страны, деятельность предшественников должна отразиться на участках литосферы, атмосферы и гидросферы планеты. Достаточно взглянуть на современных людей, которые влияют на экологию различными сферами промышленности и добычей полезных ископаемых. Если внимательно присматриваться к потенциальным "накопителям информации", со временем ученые могут обнаружить в далеком прошлом следы мощных удобрений, специфическую аграрную эрозию почвы или скопление пластиковых отходов в глубинных пластах недр.

Теоретики призывают взглянуть на Палеоцен-эоценовый термический максимум, который был достигнут в период пяти миллионов лет после гибели динозавров. В принципе, за это большое время могла родиться и умереть ещё один тип разумной жизни. Ведь человечество проживает свой индустриальный период лишь несколько веков. А сильное повышение температуры того периода могла спровоцировать именно деятельность цивилизаций. Подобно тому, как мы сейчас идем к глобальному потеплению. Таким образом создатели Силурианской концепции призывают научное сообщество взглянуть на вероятную историю планеты под другим углом и допустить существование ещё одной или многих развитых цивилизаций.