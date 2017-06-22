Ученые из России придумали, как предсказать поломки самолетов. Они предложили способ предотвратить поломку до того, как появляются неполадки в электронике или трещины в корпусе, оценивая напряжение в полимерных композитах.

Издание Journal of Alloys and Compounds передает интервью корреспондента с Андреем Степашкиным, который работает при Центре композиционных материалов НИТУ "МИСиС". Он является старшим научным сотрудником и участвовал в изобретении нового способа, который позволит предсказывать поломки самолетов и кораблей.

Суть этого метода заключается в том, чтобы оценивать напряжение в полимерных композитах с помощью аморфных магнитомягких микропроводов. Предполагается, что они будут заложены между слоями углепластика, что позволит образовать чувствительную к напряжениям сетку.

Степашкин указывает, что этот метод удешевит строительство воздушных и морских суден и, что главное позволит предотвратить многие поломки. Появление дефектов можно будет предсказывать бесконтактным способом с помощью всего лишь одного датчика.