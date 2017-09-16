Уфологи: Земля для НЛО является перекрестком между мирами Вселенной

Уфологи заявили о том, что для других цивилизаций Земля является перекрестком между мирами, которые существуют во Вселенной. Специалисты составили список классификаций НЛО разного типа, которые совершают различные путешествия, иногда задерживаясь на Земле.

Как сообщается, исследователи всегда составляют данные о тех объектах, которые были замечены в разных частях планеты. В списке ученых, которые вели слежку за различными НЛО, имеются инопланетные корабли как 100-сантиметровые, так и трехметровые корабли. Периодически исследователи сталкивались и с НЛО, который в длину достигал 40 метров.

Вышеперечисленные объекты иногда прилетают в различные государства и показываются из разных слоев атмосферы, однако надолго на Земле не задерживаются. Уфологи отмечают, что корабли пришельцев, которые в длину более 40 метров, чаще всего находятся около Солнца и иногда позируют спутникам.

Примечательно, что летательные аппараты инопланетян могут иметь самые разные формы, могут напоминать тарелки, треугольники, волчки, овалы и так далее. Специалисты по внеземным цивилизациям рассказали о том, что прибывшие на Землю НЛО обычно долго не задерживаются, наша планета в данном случае представляет из себя некий перекресток во Вселенной, куда пришельцы прилетают вынужденно, отдыхая перед полетами в другие галактики.