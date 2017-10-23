Одна капсула скоро заменит целую горсть противоинфекционных таблеток

Госкорпорация «Ростех» создала капсулу, которой можно будет заменить целую горсть таблеток против инфекционных заболеваний. Препарат появится в аптеках, когда пройдет необходимые исследования и государственную регистрацию.

Одна капсула данного препарата содержит в себе специальный комплекс лекарств, противостоящих развитию ангины, фарингита, ларингита, трахеита, бронхита, пневмонии, плеврита, а также хирургических и урогенитальных инфекций и генерализованных септических, а также гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных.

Доклинические испытания данного препарата были успешно окончены и подтвердили безопасность этого средства.

Новое лекарство выглядит как пероральнуя капсула, которая уничтожает только вредоносные клетки возбудителя и при этом не затрагивает микрофлору, которая необходима для нашего организма. Препарат не несет после себя никаких осложнений, так как выводится из организма естественным путем и поэтому является безопасным для использования.