Ученые: Употребление красного мяса приводит к преждевременной смерти

Ученые из Израиля доказали, что употребление красного мяса в больших количествах приводит к преждевременной смерти. Они провели большой эксперимент с 800 добровольцев возрастом от 40 до 70 лет, работая при университетах Тель-Авива и Хайфы.

Издание Journal of Hepatology передает мысли ученых из Израиля, которые провели большое исследование на тему влияния употребления красного мяса на здоровье человека. Они были поражены, когда поняли, что его регулярное принятие в пищу в больших количествах даже может привести к смерти.

Действуя в целях эксперимента, специалисты расспросили респондентов о том, насколько часто они употребляют красное мясо и каким образом они его готовят. Эти же люди прошли полное медицинское обследование, результаты которого были сопоставлены с ответами людей, данными ими ранее.

Оказалось, что люди, которые часто едят красное мясо, рискуют заболеть многими видами опасных болезней. В их числе цирроз, рак печени, сахарный диабет и проблемы с сердцем. Наиболее опасным блюдом из мяса оказались стейки.