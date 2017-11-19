В Японии нашли редкоземельных металлов на 7 веков вперед

В Тихом океане возле берегов Японии исследователи обнаружили крупные месторождения редкоземельных металлов, которых должно хватить планете лет на 700. Об этом пишет научный журнал Scientific Reports.

Заветный участок в 2,5 тысячи квадратных метров расположен у острова Минамитори. Его отделяет от Токио 1850 километров. Геологи утверждают, что недра этой части дна содержат свыше 16 миллионов тонн полезных ресурсов. По предварительным подсчетам, залежей иттрия мировой промышленности хватит на 780, диспрозия - на 730, европия - на 620, а тербия - на 420 лет использования. Ученые отмечают, что пока их открытие способно обеспечить мировые нужды практически неисчерпаемыми запасами.

Японские геологи занялись активным поиском внутренних залежей редких металлов после начала 2010-х годов, когда экспортеры из Китая решили ограничить поставки. В то же время Япония нуждается в этих элементах, как крупный производитель электроники. В настоящее время эксперты ищут самые рациональные способы добычи необходимых ископаемых.