Ученые: Охлаждение лба поможет вылечить бессонницу
Ученые из США нашли весьма простой способ избавления об бессонницы. По словам специалистов, излечить бессонницу можно охлаждением лба, при этом они создали специальный прибор, понижающий температуру лобных долей головного мозга.
В ходе проведенных клинических исследований прибор на самом деле показал свою эффективность, качество сна у людей с бессонницей после применения данного аппарата гораздо повысилось. В эксперименте ученых приняли участие более 100 человек в возрасте от 22 лет, которые каждую ночь страдали от бессонницы. Всех их разместили в отдельных палатах с повышенной шумоизоляцией и температурой воздуха не выше 20-22 градусов.
Испытуемых разделили на две группы, одной из который разработанное специалистами устройство охлаждало лоб до 14-16 градусов, а остальным просто говорили, что на их мозг воздействуют слабые электроимпульсы. Выяснилось, что первая группа людей засыпала гораздо быстрее и крепче спала после того, как прибор охладил им лобные доли мозга, в отличие от второй группы. Помимо этого, прибор для охлаждения лба никак не влиял на качество фазы быстрого сна.
В скором времени специалисты намерены провести более длительные тесты и проверить, как ежедневное использование прибора влияет на здоровье пациентов. Кроме того ученые еще предстоит выяснить, на самом ли деле устройство лечит бессонницу, или же просто облегчает ее симптомы.